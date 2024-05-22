Разработан метод картирования и лечения рака мозга у детей

Группа исследователей из Австралийского института биоинженерии и нанотехнологий при Университете Квинса сообщает о новом инструменте для лечения медуллобластомы. Сложной для лечения формы рака у детей.

Медуллобластома – наиболее распространенная раковая опухоль головного мозга у детей. Опухоль развивается в основании головного мозга и ее невольно защищает гематоэнцефалический барьер, а это означает, что обычные методы лечения часто оказываются неэффективны или вызывают серьезные побочные эффекты.

Ученые создали наночастицы, содержащие оксид железа, которые подходят для лечения, картирования и мониторинга сложной медуллобластомы у детей.

Ученые считают, что предложенный метод поможет избежать повреждения здоровых клеток.

"Наночастицы, которые мы разработали, достаточно малы, чтобы доставлять терапевтические средства через защитный гематоэнцефалический барьер, достаточно прочны, чтобы добраться до опухоли, и сделаны из материалов, которые позволяют их обнаружить с помощью технологий визуализации", – говорит соавтор работы доктор Руируй Цяо.

В исследовании, опубликованном в журнале Advanced Science, ученые демонстрируют работу наночастиц и показывают, почему они могут стать оружием против медуллобластомы.

Наночастицы доставляют в клетки опухоли малые интерферирующие РНК (миРНК). Когда миРНК попадает в клетку, она связывается с информационной РНК целевого гена и ее разрушает. В результате работа гена происходит вхолостую, клетка перестает развиваться и гибнет. Опухоль сокращается. Если миРНК взаимодействует с клеткой, в которой нет целевого гена, она не наносит ей вреда.

Ядро наночастицы из оксида железа можно увидеть с помощью инструментов визуализации. Попавшие в опухоль наночастицы помечают ее клетки и дают возможность ее детально исследовать.

Следующим шагом в работе ученых должен стать перенос метода из лаборатории в клинику. Ученые отмечают, что метод подходит не только для лечения медуллобластомы, но и других видов рака.