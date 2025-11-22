Ежедневное воздействие микропластика связано с атеросклерозом у мужчин

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде провели исследование на мышах и выяснили, что ежедневное воздействие микропластика может ускорять развитие атеросклероза, процесса, при котором артерии закупориваются, повышая риск инфарктов и инсультов.

В статье, опубликованной в журнале Environment International, команда ученых описывает исследование на хорошо зарекомендовавшей себя модели мышей для изучения сердечно-сосудистых заболеваний – мышах с дефицитом ЛПНП, предрасположенных к атеросклерозу. Самцов и самок кормили диетой с низким содержанием жиров и холестерина, напоминающей рацион здорового человека с нормальным весом. В течение девяти недель мышам ежедневно давали микропластик в дозе 10 мг на килограмм массы тела – концентрации, близкие к экологически реальным и сопоставимые с тем, с чем человек может сталкиваться через загрязненную пищу и воду.

Ученые обнаружили, что микропластик значительно усугубляет развитие атеросклероза, но только у самцов. У самцов образование бляшек увеличилось на 63% в корне аорты и на 624% в плечеголовной артерии. У самок мышей подобного эффекта не наблюдалось. При этом микропластик не вызывал ожирения и не повышал уровень холестерина: мыши сохраняли стройность, а липидный профиль крови оставался неизменным. Это указывает на то, что усиленное повреждение артерий происходило независимо от привычных факторов риска, таких как лишний вес или высокий уровень холестерина.

Дополнительно исследование показало, что микропластик влияет на клетки, выстилающие артерии. С помощью секвенирования РНК отдельных клеток – метода, позволяющего оценить активность каждого гена в конкретной клетке – ученые установили, что микропластик нарушает работу и соотношение нескольких типов клеток, участвующих в развитии атеросклероза, особенно эндотелиальных клеток, которые покрывают кровеносные сосуды и регулируют воспаление и кровоток.

В ходе экспериментов исследователи выяснили, что флуоресцентный микропластик проникает в атеросклеротические бляшки и накапливается в эндотелиальном слое сосудов. Эти наблюдения совпадают с результатами недавних исследований на людях, которые также выявили микропластик в пораженных артериях. Кроме того, ученые установили, что микропластик активирует вредоносную генную активность в эндотелиальных клетках как у мышей, так и у человека. Воздействие микропластика стимулирует проатерогенные гены – те, что способствуют образованию бляшек, – что указывает на схожую биологическую реакцию у разных видов.