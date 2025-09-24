Ученые обнаружили микропластик глубоко внутри человеческих костей

Каждый год в мире производится и используется свыше 400 миллионов тонн пластика, что приводит к загрязнению пляжей, рек и даже самых удаленных участков океана – на глубине до 11 000 метров. Множество пластиковых частиц отделяется от мебели, штор, одежды и других предметов из пластика. Они могут находиться в воздухе, попадать в питьевую воду, оседать на продуктах питания и через это проникать в дыхательную систему, желудочно-кишечный тракт или на кожу человека. В итоге ученые уже обнаружили микропластик в крови, мозге, плаценте, грудном молоке и даже в костной ткани.

В рамках проекта, поддержанного FAPESP и представленного в журнале Osteoporosis International, был проведен анализ 62 научных публикаций, который показал, что микропластик негативно влияет и на здоровье костей. Один из наглядных примеров – его воздействие на стволовые клетки костного мозга: микропластик нарушает их работу и способствует формированию остеокластов – многоядерных клеток, разрушающих костную ткань в процессе, называемом резорбцией. Эксперименты на животных показали, что ускоренное старение остеокластов способно нарушать микроструктуру костной ткани, приводя к дисплазии. Это, в свою очередь, может ослаблять кости, вызывать их деформации и повышать риск патологических переломов.

Ученые объясняют, что хотя механическое воздействие микропластика на кости еще недостаточно изучено, имеющиеся данные указывают: присутствие таких частиц, например в кровотоке, способно подрывать здоровье костной ткани. Согласно данным Международного фонда остеопороза (IOF), во всём мире наблюдается рост числа переломов, связанных с остеопорозом, что связано со старением населения. По прогнозам, к 2050 году количество таких переломов увеличится примерно на 32%.