У детей, чьи мамы находятся в состоянии стресса, зубы прорезаются раньше

22 ноября 2025
время публикации: 22 ноября 2025 г., 11:30 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 12:14
У детей, чьи мамы находятся в состоянии стресса, зубы прорезываются раньше
Исследователи из США обнаружили прямую связь между высоким уровнем гормона стресса (кортизола) у матерей во время беременности и ускоренным прорезыванием молочных зубов у их детей, что является потенциальным признаком ускоренного биологического старения.

В ходе когортного исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Oral Health, была изучена группа из 142 беременных женщин из социально-экономически неблагополучных семей. У женщин измерялась концентрация шести гормонов, включая кортизол, в слюне в конце второго и третьего триместров. После рождения детей их молочные зубы регулярно оценивались стоматологами в течение первых двух лет жизни.

Молочные зубы, которых всего 20, начинают развиваться в утробе матери и обычно прорезываются в период от шести месяцев до трех лет, выполняя важные функции для жевания и речи. Основной вывод заключается в том, что у детей матерей с самой высокой концентрацией кортизола к шести месяцам прорезалось в среднем на четыре зуба больше, чем у детей матерей с самым низким уровнем гормона. При этом наличие у матери диагностированной тревожности или депрессии напрямую не коррелировало ни с гормональным уровнем, ни с количеством зубов у ребенка.

Эти данные служат дополнительным доказательством того, что пренатальный стресс может ускорять биологическое старение у детей. Таким образом, преждевременное прорезывание зубов может стать важным ранним признаком нарушений развития ротовой полости и общего состояния здоровья младенца, связанных с социально-экономической депривацией и гормональным воздействием стресса в утробе матери.

