"Глобс": Wizz Air откроет базы в Бен-Гурионе и Рамоне и откажется от невыполнимого требования

Министерство транспорта Израиля и руководство венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air достигли прогресса на переговорах об открытии базы авиакомпании в Израиле.

Как сообщает "Глобс", Wizz Air отказалась от наиболее проблематичного требования получить так называемую "седьмую авиационную свободу" – разрешение на полеты между Израилем и странами, не входящими в Европейский союз, без создания израильской "дочки". Для выполнения данного требования необходимо вносить изменения в двусторонние соглашения Израиля с третьими странами.

Кроме того, венгерская авиакомпания согласилась открыть базу в аэропорту Рамон, но не вместо аэропорта Бен-Гурион, а в дополнение к нему.

Согласно последним договоренностям, Wizz Air будет выполнять два международных рейса в сутки из аэропорта Рамон и внутренние рейсы между аэропортами Рамон и Бен-Гурион.

Вопрос формата работы на данный момент окончательно не определен. Пока что рассматривается возможность промежуточного варианта – работы авиакомпании под европейской регуляцией но с созданием дочерней компании для израильского персонала. Вопрос создания полноценной дочерней израильской авиакомпании будет рассмотрен позднее.

Начало работы Wizz Air из Израиля в качестве базы намечено на март 2026 года.

Стоит отметить, что венгерская авиакомпания все еще не дала обязательства продолжать полеты в Израиль в случае военных действий.