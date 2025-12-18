x
18 декабря 2025
|
последняя новость: 07:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 декабря 2025
|
18 декабря 2025
|
последняя новость: 07:58
18 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Экономика

"Глобс": Wizz Air откроет базы в Бен-Гурионе и Рамоне и откажется от невыполнимого требования

Туризм
Авиация
Wizz Air
время публикации: 18 декабря 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 07:10
"Глобс": Wizz Air откроет базы в Бен-Гурионе и Рамоне и откажется от невыполнимого требования
Moshe Shai/FLASH90

Министерство транспорта Израиля и руководство венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air достигли прогресса на переговорах об открытии базы авиакомпании в Израиле.

Как сообщает "Глобс", Wizz Air отказалась от наиболее проблематичного требования получить так называемую "седьмую авиационную свободу" – разрешение на полеты между Израилем и странами, не входящими в Европейский союз, без создания израильской "дочки". Для выполнения данного требования необходимо вносить изменения в двусторонние соглашения Израиля с третьими странами.

Кроме того, венгерская авиакомпания согласилась открыть базу в аэропорту Рамон, но не вместо аэропорта Бен-Гурион, а в дополнение к нему.

Согласно последним договоренностям, Wizz Air будет выполнять два международных рейса в сутки из аэропорта Рамон и внутренние рейсы между аэропортами Рамон и Бен-Гурион.

Вопрос формата работы на данный момент окончательно не определен. Пока что рассматривается возможность промежуточного варианта – работы авиакомпании под европейской регуляцией но с созданием дочерней компании для израильского персонала. Вопрос создания полноценной дочерней израильской авиакомпании будет рассмотрен позднее.

Начало работы Wizz Air из Израиля в качестве базы намечено на март 2026 года.

Стоит отметить, что венгерская авиакомпания все еще не дала обязательства продолжать полеты в Израиль в случае военных действий.

Экономика
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 ноября 2025

Планы главы Wizz Air: инвестировать в Израиль миллиард, увеличить пассажиропоток до семи млн человек
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 24 ноября 2025

"Глобс": Wizz Air пересматривает возможность открытия базы в Израиле
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 октября 2025

Wizz Air требует отдать ей слоты Ryanair в аэропорту Бен-Гурион
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 27 октября 2025

Wizz Air опубликовала новое расписание полетов в Израиль на фоне переговоров об открытии базы