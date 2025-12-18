Стрельба в Тамре и Бир аль-Максуре: один убитый, один тяжелораненый
время публикации: 18 декабря 2025 г., 01:19 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 05:23
В ночь на 18 декабря в Тампе в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит 43-летний мужчина, сообщает полиция Израиля. Сведений о задержании подозреваемых не поступало.
Ранее, около полуночи, в Бир аль-Максуре (Нижняя Галилея) в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина 23 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". В тяжелом состоянии раненый был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.