Стрельба в Тамре и Бир аль-Максуре: один убитый, один тяжелораненый

время публикации: 18 декабря 2025 г., 01:19 | последнее обновление: 18 декабря 2025 г., 05:23
Пресс-служба полиции Израиля

В ночь на 18 декабря в Тампе в результате нападения с применением огнестрельного оружия был убит 43-летний мужчина, сообщает полиция Израиля. Сведений о задержании подозреваемых не поступало.

Ранее, около полуночи, в Бир аль-Максуре (Нижняя Галилея) в результате вооруженного нападения был тяжело ранен мужчина 23 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом". В тяжелом состоянии раненый был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

