Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в четверг, 18 декабря, температура немного повысится и будет близкой к среднесезонной. Малооблачно. В утренние часы возможен слабый дождь на побережье Средиземного моря.

В Иерусалиме – 5-16 градусов, в Тель-Авиве – 8-19, в Хайфе – 10-18, в Эйлате – 9-18, в Беэр-Шеве – 5-17, на побережье Мертвого моря – 10-16, в Ашкелоне и Ашдоде – 7-19, в Ариэле – 5-17, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 8-17, на Голанских высотах – 6-16.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 22 градуса, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 10 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – восточный (до 5 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 35 км/ч).

В пятницу-субботу – местами слабые дожди. В воскресенье – переменная облачность. В понедельник-вторник – местами дожди. В среду – переменная облачность.