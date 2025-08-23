x
23 августа 2025
23 августа 2025
Звуковые колебания могут ускорить варку пива, полагают ученые

время публикации: 23 августа 2025 г., 12:14 | последнее обновление: 22 августа 2025 г., 09:32
Исследователи выяснили, что воспроизведение узкополосных звуковых колебаний может сократить время брожения – ключевого этапа в производстве пива – на 21-31 час, при этом вкус напитка практически не меняется. Такой метод способен помочь пивоварням увеличить объемы выпуска без потери качества.

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить, как звуковое воздействие влияет на процесс брожения пива. Для этого использовались линейные актуаторы (LAT), которые создают преимущественно вибрации, а не давление. Таким образом они проверяли, могут ли именно колебания ускорить брожение.

Ферментация – это процесс, при котором дрожжи превращают сахар в спирт и углекислый газ. Обычно он длится от нескольких дней до недель. Однако при использовании LAT-устройств для передачи шума брожение шло заметно быстрее. Такой подход повышает производительность, позволяя варить больше пива за то же время, при этом состав летучих соединений почти не меняется, а значит, вкус и аромат остаются привычными.

"Применение звуковой стимуляции увеличило рост дрожжей за счет поддержания более высокой концентрации дрожжевых клеток в суспензии", – сказал Паризе Адади, ведущий автор исследования. "Звук стимулировал клеточные процессы и метаболические пути, усиливая рост и активность дрожжей. Это приводило к более быстрому расходу сахаров сусла и последующему производству алкоголя; но важно отметить, что оно существенно не изменило вкусовой состав пива", – добавил Адади.

