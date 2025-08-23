Ученые разработали мозговой имплантат для превращения мыслей в речь

Это первый случай, когда создано устройство, преобразующее внутреннюю речь в звучащие слова. Разработка предназначена для помощи людям, утратившим возможность говорить из-за паралича, чтобы они могли легче общаться без движений ртом. В эксперименте, который проводили ученые из из Стэнфордского университета, участвовали четыре добровольца, пострадавшие от бокового амиотрофического склероза или инсульта ствола мозга. Один из них мог отвечать только движениями глаз: вверх и вниз – "да", в стороны – "нет".

Используя интерфейс мозг-компьютер BrainGate, исследователи внедрили электродные матрицы в участок моторной коры, управляющий речью. Испытуемых просили произносить или мысленно представлять определенные слова. Имплантат фиксировал мозговую активность, связанную с фонемами – минимальными звуковыми элементами речи, а затем алгоритмы искусственного интеллекта объединяли их в целые предложения.

Хотя сигналы от воображаемой речи оказались слабее, чем при попытке говорить вслух, точность распознавания в реальном времени достигала 74%. Ученые также исследовали аспект конфиденциальности. Оказалось, что устройство может улавливать непреднамеренные сигналы, например числа, которые участники про себя считали. Чтобы предотвратить такие случаи, команда внедрила систему "пароля" – имплантат активируется только после того, как пользователь "разблокирует" его. В эксперименте кодовой фразой было выражение "chitty chitty bang bang", которое в 98% случаев успешно предотвращало нежелательное распознавание.