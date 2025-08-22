Ученые создали "суперпродукт", который может спасти медоносных пчел

Эксперименты показали, что в семьях, где пчелы получали новую добавку, количество молодых особей, успешно достигавших взрослого возраста, было в 15 раз выше, чем обычно. Медоносные пчелы крайне важны для сельского хозяйства: они опыляют около 70% основных мировых культур. Однако их численность резко сокращается из-за нехватки питания, болезней, изменения климата и других факторов.

В США за последние десять лет ежегодные потери пчелиных колоний составляют 40-50%, и тенденция продолжает ухудшаться. Похожая ситуация наблюдается и в Великобритании: так, председатель Ассоциации пчеловодов Кардиффа, Долин Ник Менсиков сообщил, что прошлой зимой потерял 75% своих ульев, и такие случаи фиксировались по всему Южному Уэльсу.

Питание пчел строится на пыльце и нектаре, содержащих важные вещества, включая липиды-стеролы, без которых невозможно нормальное развитие насекомых. На зиму пчелы заготавливают мед, но если его забирают пчеловоды или в природе не хватает пыльцы, им предлагают заменители – смеси белковой муки, сахара и воды. Однако такие корма не обеспечивают пчел всеми необходимыми элементами, что можно сравнить с человеческим рационом без углеводов, аминокислот и других ключевых нутриентов.

Производство добавки долго оставалось сложной задачей. Но команда более 15 лет изучала, какие именно стерины жизненно важны для пчел и каким образом их можно адаптировать. В лаборатории Оксфорда ученые продемонстрировали колонии пчел, которых они выращивают в инкубаторе, экспериментируя с разными вариантами корма. Для приготовления ингредиентов исследователи используют даже обычную кухонную технику, формируя из смеси белые блестящие трубочки.

Итог исследований оказался впечатляющим: пчелиные семьи, получавшие новый корм, давали в 15 раз больше здоровых взрослых особей.