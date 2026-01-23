Впервые задокументировано, как корова использует орудие труда

Теперь коров можно включить в список животных, которые, как показали исследования, целенаправленно используют инструменты и адаптируют их под разные задачи. В ряде контролируемых экспериментов швейцарская бурая корова (Bos taurus) по имени Вероника продемонстрировала мастерство обращения с орудиями, показав высокий уровень поведенческой гибкости, который редко наблюдается у животных, не являющихся приматами.

Долгое время целенаправленное и гибкое использование инструментов считалось признаком высоких когнитивных способностей. В течение значительного периода современной науки люди полагали, что только они способны на это – позиция, которая теперь выглядит высокомерной, поскольку открытия показали, что многие не приматы, от ворон до косаток и даже насекомых, также умеют пользоваться орудиями. Вероника – домашняя корова, которая живет в семье австрийского фермера и пекаря Витгара Вигеле. Вигеле давно привык к ее необычным привычкам: уже более десяти лет он наблюдает, как корова подбирает палочки и использует их, чтобы дотянуться до труднодоступных мест, которые ее зудят. Когда же исследователи из университета Антонио Осуна-Маскаро увидели видеозапись такого поведения, они заинтересовались. Ученые решили встретиться с Вероникой и организовать эксперимент, чтобы понять, насколько сложным может быть её обращение с инструментами.

Эксперимент был довольно простым. Веронике предложили предмет с двумя разными концами, каждый из которых имел свою функцию – в данном случае это была палубная метла с жесткой щетиной на одном конце и ручкой на другом. Ученые предполагали, что Вероника будет последовательно использовать щетину метлы для определенной задачи – чесания труднодоступных зудящих участков. Такое поведение свидетельствовало бы о намерении: корова осознает полезность предмета и неоднократно применяет его именно для этой цели.

В течение семи сессий, каждая из которых включала по 10 испытаний (всего 70), исследователи по очереди показывали Веронике метлу в разных случайных положениях. Корова поднимала метлу и 76 раз использовала ее, чтобы почесать труднодоступное место – и при этом она не просто соответствовала ожиданиям, а превзошла их, как будто хотела доказать, на что способна.

Она действительно применяла щетину для чесания, но также использовала и конец с ручкой. Причем выбор стороны зависел от того, насколько чувствительной была кожа в конкретном месте: на толстую кожу спины и боков она предпочитала щетину, а на более тонкую кожу живота, вымени и задней части тела – ручку. Кроме того, способ, которым Вероника использовала метлу, менялся в зависимости от задачи. Для щетины она делала более широкие и менее точные движения, а для ручки – более аккуратные и целенаправленные.

Такое умение применять разные части одного инструмента для разных задач называется многоцелевым использованием инструмента, и в природе оно встречается редко. По словам исследователей, помимо людей, его постоянно наблюдали только у шимпанзе. Однако это не означает, что другие животные не способны на такое поведение. Ученые предполагают, что условия жизни Вероники могли способствовать развитию ее навыков. Ей около 13 лет; большинство коров, живущих рядом с людьми, не живут так долго, их общение с сородичами происходит в строго контролируемых условиях, за ними редко наблюдают, и им не предоставляют разнообразные предметы для игр.