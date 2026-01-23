Женщины чаще, чем мужчины, настороженно относятся к ИИ

Исследование, проведенное учеными из США и Канады, показало, что женщины в среднем воспринимают искусственный интеллект как более рискованную технологию по сравнению с мужчинами. Исследователи предположили, что это связано с тем, что женщины чаще сталкиваются с потенциальными рисками, связанными с ИИ, и в целом склонны к более осторожному поведению и избеганию риска.

Для проверки этой гипотезы в ноябре 2023 года был проведен опрос около 3000 участников из США и Канады на основе добровольной панели YouGov. Респондентам предлагалось оценить степень согласия с утверждением о том, что риски генеративного ИИ превышают его преимущества. Склонность к риску измерялась с помощью стандартных вопросов, например выбора между гарантированным выигрышем в 1000 долларов и шансом 50% получить 2000 долларов.

В качестве показателя уязвимости к рискам, связанным с ИИ, исследователи использовали уровень образования, исходя из предположения, что более образованные люди легче адаптируются к технологическим изменениям. Дополнительно анализировались профессии респондентов с точки зрения того, насколько сильно они могут пострадать от внедрения ИИ.

По шкале от 1 до 10 мужчины в среднем оценивали утверждение о преобладании рисков ИИ над его преимуществами на уровне 4,38, тогда как у женщин этот показатель составил 4,87, что примерно на 11% выше. При этом в ситуации, когда внедрение ИИ в компании гарантированно приносило пользу сотрудникам, уровень поддержки технологии среди женщин почти не отличался от мужского.

В целом женщины демонстрировали более высокую склонность к избеганию риска, что подтверждалось их ответами на "лотерейные" вопросы, а также оказывались более лично уязвимыми к потенциальным последствиям внедрения ИИ. В открытых ответах о преимуществах искусственного интеллекта женщины чаще выражали сомнения и скепсис, отмечая, что не видят явной пользы или затрудняются ее назвать.

Авторы приходят к выводу, что полученные результаты указывают на необходимость учитывать гендерные различия при формировании политики в сфере ИИ, чтобы развитие этих технологий не усиливало гендерное неравенство и не вызывало негативной общественной реакции.