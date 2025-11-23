x
23 ноября 2025
Новая функция сети X поможет разоблачить ботов и ненавистников Израиля

Соцсети
время публикации: 23 ноября 2025 г., 13:54 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:14
AP Photo/Rick Rycroft

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску, ввела новую функцию About this Account, которая предоставляет обширную информацию о страницах пользователей. Эта мера препятствовать деятельности ботов и повысить доверие к сети.

В частности, станет доступной информация о том, откуда действует страница, сколько раз она меняла название, когда она была создана и как именно было загружено приложение X. Компания отмечает, что это позволит реальным пользователем лучше понять, с кем они имеют дело и как на это отвечать.

"Аруц 7" рассказывает о первых разоблачениях. Так, "свидетель из Рафиаха" оказался зарегистрированным в Афганистане, "Медсестра из Хан-Юниса" – в Пакистане. Те, кто выдавали себя за "бойцов ЦАХАЛа" действовали из Лондона.

