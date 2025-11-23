Похудение в среднем возрасте может усилить воспаление в мозге. Израильское исследование

Ученые из Университета Бен-Гуриона обнаружили, что снижение веса в среднем возрасте, восстанавливает нормальный метаболизм, но неожиданно усиливает воспаление в гипоталамусе мозга.

Работа опубликована в журнале GeroScience.

Ожирение считается одной из главных угроз здоровью в мире, и похудение традиционно рекомендуется для снижения связанных с ожирением рисков. Но новые данные показывают, что в среднем возрасте снижение веса не всегда приносит те же преимуществ, что в молодости, и даже может влиять на здоровье мозга.

Исследователи сравнили эффекты ожирения и последующего похудения у молодых мышей (2-6 месяцев, это примерно соответствует 20-30 годам у человека) и мышей среднего возраста (12-18 месяцев, примерно – 38-56 лет у человека). Обе группы при снижении веса восстановили нормальную регуляцию глюкозы в крови, что говорит о здоровом метаболизме. Но у мышей среднего возраста похудение неожиданно усилило воспаление в гипоталамусе – области мозга, регулирующей аппетит, энергетический баланс и множество других жизненно важных функций.

Это нейровоспаление наблюдалось на молекулярном уровне и при микроскопическом исследовании микроглии – иммунных клеток мозга. Воспалительный процесс сохранялся несколько недель, прежде чем утихнуть. Хотя последствия этого воспаления остаются неясными, и, возможно, именно оно способствует улучшениям метаболизма, результаты вызывают беспокойство. Хроническое воспаление в мозге связано с когнитивными нарушениями и нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера.

Авторы работы подчеркивают необходимость дальнейших исследований для понимания механизмов этой временной, но тревожной воспалительной реакции. Необходимо разработать стратегии, сохраняющие преимущества похудения для обмена веществ, но при этом защитить здоровье мозга в среднем и пожилом возрасте.