23 сентября 2025
23 сентября 2025
Ученые создали прозрачное покрытие, превращающее окна в солнечные панели

Ученые создали прозрачное покрытие, превращающее окна в солнечные панели
Ученые создали полностью новое прозрачное покрытие, которое можно наносить на обычные окна, превращая их в эффективные солнечные панели при сохранении почти полной прозрачности. Эта разработка принадлежит команде из Нанкинского университета в Китае, и исследователи уже создали небольшой рабочий прототип. Если масштабировать технологию на все окна в мире, это могло бы дать тераватты чистой энергии.

Технически покрытие называется "бесцветный однонаправленный дифракционный солнечный концентратор" (CUSC). Оно перенаправляет часть фотонов солнечного света к боковым сторонам окна, где установленные фотоэлектрические элементы превращают их в электричество, а остальная часть света продолжает проходить сквозь стекло. По словам ученых, новое покрытие превосходит существующие технологии по прозрачности, масштабируемости и эффективности. Оно пропускает 64,2% видимого света и обеспечивает точность цветопередачи на уровне 91,3%.

Материал выполнен из холестерических жидких кристаллов (ХЖК), свойства которых позволяют правильно взаимодействовать со светом при его прохождении. Сочетание нескольких слоёв ХЖК позволяет покрытию работать с полным спектром света. При этом в работу включается только одна поляризация света – один из способов распространения световой волны – которая направляется к фотоэлементам для преобразования в электричество. Остальная часть света проходит сквозь стекло, позволяя окну сохранять свои обычные функции.

