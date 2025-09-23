Нецензурная брань может сделать человека сильнее. Исследование

Исследование показывает, что использование ругательств может увеличить силу и активировать мотивационные системы мозга, но, по-видимому, не снижает реакцию мозга на ошибки. Работа, опубликованная в Quarterly Journal of Experimental Psychology, подтвердила предыдущие выводы о том, что ругань обычно повышает физическую активность и эмоциональную вовлеченность. Исследователи также обнаружили, что ругательства усиливают активность мотивационной системы, известной как система поведенческого подхода. Однако, вопреки ожиданиям, ругань не уменьшает нейронный сигнал "негативность, связанная с ошибкой", который ранее рассматривался как возможный маркер временного снижения самоконтроля.

Ругань часто несет сильную эмоциональную нагрузку, и предыдущие исследования показали, что она может уменьшать ощущение боли и даже улучшать физическую работоспособность. Вероятное объяснение заключается в том, что ругательства временно ослабляют поведенческие ограничения, позволяя человеку больше сосредоточиться на действиях и меньше задумываться о самоконтроле. Это кратковременное состояние, называемое "состоянием расторможенности", способно усиливать эмоциональное возбуждение и высвобождать энергию для выполнения текущей задачи. Ранее считалось, что ругань способна усиливать физическую силу, вероятно, за счет активации областей нервной системы, отвечающих за эмоции и мотивацию. Однако точные механизмы этого эффекта оставались неизвестны. В частности, исследователей интересовал вопрос, влияет ли использование ругательств на способность мозга фиксировать ошибки, что обычно отражается в сигнале, известном как негативная реакция на ошибку (error-related negativity, ERN).

ERN – это всплеск электрической активности мозга, который возникает вскоре после совершения ошибки. Считается, что он отражает работу внутренней системы мониторинга мозга и обычно усиливается, когда человек больше сосредоточен на точности или боится ошибиться. Исследователи предположили, что если ругань вызывает состояние расторможенности, ERN может уменьшаться, показывая, что участники меньше обращают внимание на самоконтроль.

В исследовании приняли участие 52 человека, преимущественно студенты. Каждый участник выполнял один и тот же набор заданий в двух условиях: в одном – многократное повторение выбранного ругательного слова (например, "fuck" или "shit"), в другом – нейтрального слова (например, "wood" или "flat"). В начале каждого испытания участники повторяли слово вслух в течение 10 секунд. Затем они выполняли задание на силу хвата, сжимая динамометр ведущей рукой как можно сильнее. Также они выполняли "задание на фланг", заключающееся в определении направления центральной стрелки при игнорировании отвлекающих стрелок по бокам. Это упражнение часто используют для изучения контроля внимания и оно генерирует достаточное количество ошибок, чтобы измерять ERN с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Помимо измерения силы хвата и записи ЭЭГ, участники после каждого испытания заполняли несколько опросников. В них оценивались эмоциональное состояние, степень отвлеченности, восприятие новизны, чувство юмора, уровень тревожности, уверенность в себе, а также активность системы поведенческой активации (BAS), связанной с мотивацией и стремлением к целям. Особое внимание уделялось подшкале BAS Drive (Движение), которая отражает силу стремления человека к достижению целей. Как и предполагалось, повторение ругательств усиливало силу хвата по сравнению с нейтральными словами. В среднем сжатие увеличивалось примерно на 1,4 кг. Эти результаты согласуются с предыдущими исследованиями и подтверждают идею о том, что ругательства могут временно повышать физическую активность.

Ругательства также, по-видимому, влияют на эмоциональное и мотивационное состояние участников. Они сообщали о более высоком уровне положительных эмоций, большей отвлекаемости и более ярком чувстве юмора во время повторения ругательств. Эти наблюдения соответствуют ранее полученным данным, которые указывают на то, что ругань повышает энергию и эмоциональную вовлеченность. Стоит отметить, что ругань заметно повышала показатели по шкале BAS Drive, что указывает на усиление стремления к достижению целей или выполнению действий – эффект, подтверждающий идею о том, что ругательства активируют мотивацию и направляют поведение в целенаправленное русло. При этом другие подшкалы, связанные с поиском развлечений или чувствительностью к наградам, значимых изменений не показали, и не было подтверждений того, что ругань ослабляет систему поведенческого торможения.