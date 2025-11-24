В Изреэльской долине обнаружено самое богатое погребение железного века в Южном Леванте

Археологи из Тель-Авивского университета обнаружили самое богатое погребение VII века до н.э. в регионе, которое меняет представления о политике Ассирийской империи.

Работа опубликована в журнале Journal of the Institute of Archaeology of Tel Aviv University.

Исследование посвящено уникальному захоронению VII века до н.э., найденному в Хорват-Тевете в Изреэльской долине. Этот памятник расположен в 15 километрах от крупного городского центра Мегиддо (греческое название города – Армагеддон) и представляет собой редчайший пример кремации для внутренних районов Южного Леванта того времени. Подобная практика в то время была характерна почти исключительно для финикийского побережья.

Погребение состояло из двух ям. В одной находились останки взрослого человека, в другой – кремация с тремя урнами и нишей с небольшими сосудами. Две урны содержали исключительно богатый набор артефактов: керамические сосуды, небольшие флаконы для благовоний, фаянсовые амулеты, цилиндрическую печать, каменную гирю, бронзовые фибулы (декоративные застежки), серьги и 91 бусину.

Особое значение имеют четыре предмета: глазурованная ассирийская бутыль с изображением лотосов (обычно встречающаяся в царских гробницах), цилиндрическая печать, каменная гиря и алебастрон (декоративный сосуд удлиненной формы, который использовался для хранения благовоний) с изображением уток среди зарослей папируса. Печать и гиря традиционно ассоциируются с профессиональной деятельностью торговцев и чиновников, что указывает на вероятную профессию погребенного.

Исключительное богатство захоронения резко контрастирует с общей картиной скромного региона в этот период. Как считают археологи, это меняет сложившееся представление, согласно которому Ново-Ассирийская империя пренебрегала внутренними областями Леванта, активно истощая их ресурсы. Погребение человека высокого социального статуса с прямыми связями с ассирийскими торговцами и чиновниками символически легитимизировало власть империи над стратегически важными территориями, такими как плодородная Изреэльская долина.