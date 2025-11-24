Израильский стартап выиграл две награды на международном конкурсе медицинских инноваций в Германии

Израильская стартап-компания NaNose Medical была объявлена жюри победителем 17-го международного конкурса медицинских инноваций MEDICA, прошедшего в Германии с участием более 250 компаний из шестидесяти стран мира.

Также NaNose Medical завоевала приз зрительских симпатий.

Основанный пять лет назад стартап разработал прибор, позволяющий диагностировать онкологические заболевания легких и печени на ранних стадиях путем анализа выдыхаемого пациентом воздуха.

Технология, на которой базируется прибор, была создана профессором хайфского "Техниона" Хосамом Хайеком. Среди инвесторов, вложивших средства в стартап – Европейский союз, израильское управление инноваций, Google.