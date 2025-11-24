Израильский стартап выиграл две награды на международном конкурсе медицинских инноваций в Германии
время публикации: 24 ноября 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 24 ноября 2025 г., 12:22
Израильская стартап-компания NaNose Medical была объявлена жюри победителем 17-го международного конкурса медицинских инноваций MEDICA, прошедшего в Германии с участием более 250 компаний из шестидесяти стран мира.
Также NaNose Medical завоевала приз зрительских симпатий.
Основанный пять лет назад стартап разработал прибор, позволяющий диагностировать онкологические заболевания легких и печени на ранних стадиях путем анализа выдыхаемого пациентом воздуха.
Технология, на которой базируется прибор, была создана профессором хайфского "Техниона" Хосамом Хайеком. Среди инвесторов, вложивших средства в стартап – Европейский союз, израильское управление инноваций, Google.