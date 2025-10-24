На удаление пластика с поверхности океана понадобится около 100 лет

Ученые кафедры географии и наук об окружающей среде Лондонского университета королевы Марии создали упрощенную модель, демонстрирующую, как плавающий пластик постепенно погружается в толщу океанской воды. По расчетам исследования, для полного исчезновения пластиковых отходов с поверхности океана может потребоваться более ста лет.

Работа, опубликованная в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences, завершает серию из трех научных работ, посвященных долгосрочной судьбе микропластика в океане. Оно основано на предыдущих публикациях и представляет собой целостную модель перемещения пластикового загрязнения – от поверхности океана до его дна.

Ученые установили, что даже при полном прекращении сброса пластика в океан, плавающие обломки будут оставаться на его поверхности и продолжать выделять микропластик еще более ста лет. Используя модель, воспроизводящую постепенное разрушение крупных пластиковых частиц и их взаимодействие с "морским снегом" – липким органическим веществом, способствующим оседанию мусора на дно, – исследователи пришли к выводу, что именно скорость разложения пластика является ключевым фактором, ограничивающим его удаление с поверхности океана.

Результаты исследования обращают внимание на давний вопрос – почему количество пластика, которое попадает в океан, значительно превышает объемы, наблюдаемые на его поверхности. Это явление часто называют "проблемой пропавшего пластика". Ученые поясняют, что значительная часть пластика, который должен был бы оставаться на поверхности, постепенно исчезает, поскольку крупные куски со временем распадаются на мелкие частицы. Эти микрочастицы прикрепляются к "морскому снегу" – органическим веществам, опускающимся на дно, – и вместе с ним погружаются в глубину. Однако этот процесс крайне медленный и может растянуться на десятилетия. Даже через сто лет часть пластиковых фрагментов все еще будет плавать и разрушаться. По мнению исследователей, для решения проблемы необходимы долгосрочные стратегии, выходящие за рамки обычной очистки поверхности океана.