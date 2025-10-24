В Австралии обнаружены краб размером с миндаль и крошечная акула-фонарь

В конце 2022 года ученые австралийского научного агентства CSIRO отправились в экспедицию в морской парк Гаскойн, расположенный примерно в 20 км от побережья Западной Австралии. В ходе работы исследователи обнаружили два новых вида: полупрозрачного краба размером с миндаль и крошечную светящуюся акулу-фонарь.

Австралия является одним из крупнейших центров биоразнообразия на планете, где обитает более миллиона видов, многие из которых уникальны и не встречаются больше нигде. Тем не менее, как и во многих других регионах мира, огромные морские пространства остаются практически неисследованными, а флора и фауна этих глубин до сих пор мало изучены.

Среди сотен образцов, собранных во время экспедиции, была недавно описана западноавстралийская акула-фонарь (Etmopterus westraliensis) длиной до 40 см. Она отличается крупными глазами и светящимся брюшком и была обнаружена на глубине более 600 метров. Также ученые нашли новый вид фарфорового краба (Neopetrolisthes maculatus) длиной около 1,5 см, обитающего на глубине около 122 метров. Этот краб использует для ловли пищи волоски вместо клешней.

По оценкам исследователей, еще около 600 видов остаются неподтвержденными и требуют дополнительного изучения. Ученым предстоят годы работы, чтобы собрать данные и подтвердить их уникальность.