Нарушения сна у подростков признаны фактором риска самоубийства

Ученые из Уорикского университета впервые выявили долгосрочную связь между проблемами со сном в раннем подростковом возрасте и последующими попытками самоубийства, рассматривая это в контексте риска и механизмов принятия решений.

В исследовании, опубликованном в журнале Sleep Advances, были проанализированы данные более 8500 участников крупного когортного исследования. Оказалось, что подростки, сообщившие о попытке самоубийства в возрасте 17 лет, чаще имели нарушения сна и проводили меньше времени в постели в школьные дни, когда им было 14 лет. Впервые ученые также изучили роль когнитивных факторов в этой взаимосвязи. Они обнаружили, что подростки с более развитыми навыками рационального мышления и принятия решений были менее подвержены влиянию ночных пробуждений на риск самоубийства. Однако этот защитный эффект ослабевал при регулярных нарушениях сна. Это открытие ставит вопрос о том, какие еще факторы могут взаимодействовать со сном, повышая вероятность суицидального поведения у подростков.

Авторы работы отмечают, что нехватка сна, вероятно, ухудшает когнитивные функции, включая способность принимать решения, но для полного понимания этих процессов необходимы дальнейшие исследования. Тем не менее, полученные результаты помогают определить подростков, находящихся в группе наибольшего риска, и подчеркивают, что увеличение продолжительности сна в школьные вечера может стать эффективной мерой профилактики самоубийств среди молодежи.