"Псевдоарабы" задержали в Шхеме террориста, связанного с ХАМАСом. Видео

В ночь на 26 февраля бойцы подразделения "мистаарвим" ("псевдоарабы") пограничной полиции, действуя на основании сведений ШАБАКа совместно с бригадой ЦАХАЛа "Шомрон", провели операцию в лагере Балата в Шхеме. Задержан разыскиваемый террорист, связанный с ХАМАСом.

В ходе операции была задействована служебная собака.

Задержанный передан для дальнейшего допросов следователям ШАБАКа.

Ранее палестинские источники называли имя задержанного: Самих аль-Асмар.