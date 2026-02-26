x
26 февраля 2026
Израиль

"Псевдоарабы" задержали в Шхеме террориста, связанного с ХАМАСом. Видео

Полиция
Пресс-служба ЦАХАЛа
Иудея и Самария
ХАМАС
МАГАВ
время публикации: 26 февраля 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 26 февраля 2026 г., 15:38
"Псевдоарабы" задержали в Шхеме террориста, связанного с ХАМАСом
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

В ночь на 26 февраля бойцы подразделения "мистаарвим" ("псевдоарабы") пограничной полиции, действуя на основании сведений ШАБАКа совместно с бригадой ЦАХАЛа "Шомрон", провели операцию в лагере Балата в Шхеме. Задержан разыскиваемый террорист, связанный с ХАМАСом.

В ходе операции была задействована служебная собака.

Задержанный передан для дальнейшего допросов следователям ШАБАКа.

Ранее палестинские источники называли имя задержанного: Самих аль-Асмар.

Израиль
