В Женеве прошел третий раунд переговоров США и Ирана

В Женеве завершился третий раунд американо-иранских переговоров, пишет в Axios Барак Равид. Переговоры продлились более трех часов. Делегацию Ирана возглавлял министр иностранных дел Аббас Аракчи, американскую – Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Сведений о результатах этого раунда пока нет.

Министр иностранных дел Омана заявил, что переговоры возобновятся позже в четверг после перерыва.

Нынешние переговоры воспринимаются как последняя возможность избежать новой войны между Ираном и США. Американцы сосредоточили в районе Ирана значительную военную мощь, в том числе две авианосные ударные группы. 19 февраля президент Трамп заявил, что у Ирана есть максимум 15 дней на принятие решения – они истекают 6-7 марта.

Иран готов обсуждать только ядерную программу, при этом заявляя, что не откажется от обогащения урана полностью. Накануне переговоров Государственный секретарь США Марко Рубио назвал "большой проблемой" позицию Тегерана, который отказывается обсуждать баллистические ракеты.

США также добиваются прекращения финансирования иранских региональных сателлитов, таких как "Хизбалла", хуситы, "Исламский джихад". Иран категорически отказываются обсуждать эти требования. Как сообщают СМИ Исламской республики, иранская делегация передала США через Оман свой проект соглашения.

Провал нынешнего раунда переговоров значительно повысит вероятность военной конфронтации. Советники президента США Дональда Трампа в частных обсуждениях высказываются за сценарий, при котором Израиль наносит удар по Ирану раньше США, поскольку это, по их мнению, упростит для Вашингтона объяснение последующих действий американскому обществу, пишет издание Politico.

Авторы публикации Даша Бернс и Нахаль Туси со ссылкой на двух собеседников, знакомых с текущими дискуссиями, отмечают, что расчет в первую очередь политический: по данным недавних опросов, американцы (особенно республиканцы) в целом могут поддерживать жесткую линию и даже "смену режима" в Иране, но не готовы рисковать жизнями американских военных. В материале приводится формулировка одного из источников: "Есть мнение… что политика гораздо лучше, если израильтяне пойдут первыми и в одиночку, а иранцы ответят ударом по нам – и дадут нам больше оснований действовать".

Накануне госсекретарь США Марко Рубио выступил с заявлениями по иранской угрозе. Рубио заявил, что Иран "представляет серьезную угрозу" для Соединенных Штатов и остается ею "уже очень долгое время". По его словам, Тегеран "сейчас не обогащает уран, но пытается дойти до момента, когда сможет это делать", а также развивает вооружения, которые, как выразился Рубио, "предназначены для атаки на Америку", включая попытки создать межконтинентальные баллистические ракеты. Комментируя предстоящие переговоры в Женеве, Рубио охарактеризовал их как "еще одну возможность поговорить", подчеркнув, что в центре повестки будет ядерная программа. Он также назвал "большой проблемой" позицию Тегерана, который отказывается обсуждать баллистические ракеты.

The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов и экспертов отмечает, что иранская ядерная программа "не продвинулась существенно" после 12-дневной войны с Израилем в июне 2025 года, в ходе которой американские ВВС атаковали три ключевые ядерные объекта Ирана.

Ранее новостная служба корпорации "Кан" передала, что на третьем раунде переговоров, которые состоятся в Женеве, Иран согласится снизить уровень обогащения урана с 60% до 3,6%, что близко к уровню, согласованному в предыдущем ядерном соглашении 2015 года. При этом он откажется вывезти запасы урана в другую страну. "Кан" сообщает, что эта информация была получена от "арабского дипломата одной из стран региона", который ознакомился с положениями черновика документа, который иранцы представили позже в Женеве.