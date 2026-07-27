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Мир

Дипломатический кризис между Бразилией и Аргентиной после выступления Милея в Сан-Паулу

Бразилия
Аргентина
время публикации: 27 июля 2026 г., 11:02 | последнее обновление: 27 июля 2026 г., 11:03
Президент Аргентины Хавьер Милей на предвыборном митинге в поддержку кандидата от консерваторов Флавиу Болсонару
AP Photo/Ettore Chiereguini

Посол Аргентины в Бразилии был вызван в министерство иностранных дел, где ему была вручена нота протеста в связи с заявлениями президента Аргентины Хавьера Милея на предвыборном митинге в поддержку кандидата от консерваторов Флавиу Болсонару.

Флавиу, сын отстраненного от власти и осужденного за попытку переворота президента Жаира Болсонару, 25 июля дал старт своей президентской кампании на многотысячном митинге в Сан-Паулу. На мероприятии выступил союзник Болсонару – президент Аргентины.

Нынешнего главу государства, представителя левых сил Луиса Игнасиу Лулу да Силва Милей назвал вором и уголовником. По его слова, Флавиу Болсонару – единственный, кто способен остановить Лулу.

Участие в митинге президента другого государства было воспринято как вмешательство во внутренние дела Бразилии. Из Буэнос-Айреса был отозван бразильский посол. Лула заявил, что одержит победу на выборах, несмотря на попытки внешнего вмешательства.

Мир
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