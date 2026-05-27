Трудности перевода: человеку гораздо сложнее "прочитать" эмоции короткомордых собак

Ученые из Хайфского университета вместе с коллегами постарались разобраться, как анатомия морды собаки влияет на восприятие их эмоций людьми.

Люди привыкли искать подсказки о настроении питомцев в их мимике. Но большие различия в строении черепа современных пород влияют на "чтение" этих визуальных сигналов. Брахицефальные собаки, такие как бульдоги и мопсы, крайне популярны благодаря своим "детским" пропорциям: плоской морде, широкому лбу и большим глазам. Эти черты вызывают у людей желание заботиться. Но при таком строении черепа сокращаются расстояния между ключевыми элементами морды и ограничивается диапазон мимических движений. Это усложняет коммуникацию между хозяевами и питомцами.

В ходе эксперимента 44 добровольца рассматривали фотографии бостон-терьеров и джек-рассел-терьеров, запечатленных в разных ситуациях. Аппаратура зафиксировала, что при оценке эмоционального состояния короткомордых собак участники тратили на 42% больше визуальных посещений различных элементов морды и делали на 46% больше саккад (быстрых движений глаз). По сравнению с другими породами взгляд человека буквально "мечется", сканируя мимику короткомордой собаки. Работа опубликована в журнале Frontiers in Veterinary Science.

Причем люди не отдают себе отчет, куда они смотрят. Хотя участники были уверены, что изучают пасть и нос собак (как у длинномордых пород), приборы показали, что фактически человек гораздо чаще и дольше смотрит собаке в глаза.

Полученные результаты показали, что люди испытывают большие трудности при интерпретации мимики короткомордых собак. Ученые подчеркивают, что на интерпретацию мимики таких собак человек тратит почти в полтора раза больше усилий, и все рано понимает их хуже: вместо того, чтобы фиксировать внимание на пасти и носе, как это происходит с другими породами, человек пытается что-то прочитать прямо во взгляде питомца, а это добавляет мало информации.