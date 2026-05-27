Клетки иммунитета при раке яичников вырабатывают антитела, нацеленные на опухоль

Ученые из Института Вейцмана обнаружили у пациенток с раком яичников особые клетки иммунитета, способные эффективно бороться с опухолью. Это открывает путь к созданию защитных противораковых вакцин.

Иммунная система человека обладает удивительной способностью запоминать прошлые угрозы благодаря B-клеткам памяти, которые циркулируют по организму в поисках вирусов и бактерий. Ученые доказали, что эти обученные клетки могут распознавать и внутреннего врага – злокачественные новообразования. Анализируя образцы тканей, ученые обнаружили в лимфатических узлах рядом с опухолями неактивные B-клетки, хранящие генетический код для создания высокоточного оружия против рака. Работа опубликована в журнале Immunity.

Исследователи воссоздали антитела этих B-клеток в лаборатории и убедились в их эффективности. Оказалось, что более трети из них прочно связываются именно с раковыми клетками, практически не затрагивая здоровые ткани. При этом в самой опухоли были найдены уже активные B-клетки. Это указывает на то, что противоопухолевые B-клетки способны мигрировать из лимфоузлов в очаг болезни. Уже в опухоли они проходят дополнительное обучение и вступают в борьбу с раком.

"Ранее не было сообщений об эффективной иммунной памяти против рака, поэтому мы скептически отнеслись к значимости обнаруженных нами клеток, – говорит соавтор работы профессор Зив Шульман. – Но мы решили дать им шанс. Мы секвенировали их генетический "рецепт" антител и произвели их искусственно в лаборатории. И они атаковали рак".

Дальнейший анализ показал, что активности B-клеток в лимфоузлах препятствуют особые макрофаги-пожиратели, подавляющие иммунный ответ. Ученые считают, что блокировка этих макрофагов позволит полностью высвободить потенциал иммунных клеток для терапии опухоли. Важным открытием стало и то, что часть антител специально нацелены на белок, отвечающий за метастазы опухоли. Атака на этот белок подавляет распространение опухоли. Терапия на основе иммунных клеток должна обеспечить долгосрочную защиту и предотвратить рецидивы болезни.