В еврейском квартале Лондона сгорел кошерный супермаркет

Около 100 пожарных и 15 пожарных машин были вызваны на пожар, начавшийся утром в среду, 27 мая, в магазине сети "Кошер Кингдом" в лондонском квартале Голдерс-Грин.

Расследование показало, что причиной пожара было короткое замыкание.

Пожар вызвал серьезные опасения среди еврейского населения квартала, в котором в последние месяцы имели место несколько поджогов еврейских объектов.