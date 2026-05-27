В еврейском квартале Лондона сгорел кошерный супермаркет
время публикации: 27 мая 2026 г., 15:44 | последнее обновление: 27 мая 2026 г., 15:44
Около 100 пожарных и 15 пожарных машин были вызваны на пожар, начавшийся утром в среду, 27 мая, в магазине сети "Кошер Кингдом" в лондонском квартале Голдерс-Грин.
Расследование показало, что причиной пожара было короткое замыкание.
Пожар вызвал серьезные опасения среди еврейского населения квартала, в котором в последние месяцы имели место несколько поджогов еврейских объектов.