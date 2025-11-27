ЦАХАЛ запускает ИИ-платформу слежки за профилями военнослужащих в соцсетях

Армия обороны Израиля внедряет новую платформу, основанную на технологиях искусственного интеллекта и предназначенную для борьбы с публикацией военнослужащими ценной разведывательной информации в социальных сетях, сообщает радиостанция "Галей ЦАХАЛ".

Система "Морфей" будет отслеживать учетные записи военнослужащих срочной службы в социальных сетях, и проверять тексты, изображения и видеозаписи на предмет раскрытия секретной информации.

Система анализирует, снято ли видео на территории базы, не указывает ли оно на местоположение секретного объекта, не раскрывает ли средства вооружения и т.д.

Подозрительные случаи передаются офицерам информационной безопасности, которые их проверяют и при необходимости связываются с военнослужащим, требуя немедленно удалить публикацию.

В дальнейшем система сможет автоматически отправлять уведомления солдатам в течение нескольких секунд после размещения контента, нарушающего правила информационной безопасности.

Следует подчеркнуть, что система будет работать только с военнослужащими срочной службы, а не с резервистами. Полноформатный запуск системы планируется в декабре 2025 года. До сих пор система работала в экспериментальном режиме в последние месяцы и отслеживала 45 тысяч военнослужащих, выявив тысячи случаев нарушения правил информационной безопасности.

Напомним, что, согласно отчету о состоянии информационной безопасности в ЦАХАЛе в период, предшествовавший резне 7 октября 2023 года, ХАМАС вкладывал значительные усилия в сбор и анализ информации, которую солдаты публиковали в социальных сетях. Военнослужащие размещали ценные сведения без цензуры и контроля - с территории баз и из зон боевых операций, - тем самым раскрывая многочисленные уязвимые места и потенциальные цели для ударов.