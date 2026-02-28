Домашние кошки имеют общие с людьми ключевые гены, вызывающие рак

Согласно последним исследованиям, у домашних кошек некоторые онкологические заболевания возникают из-за генетических мутаций, сходных с теми, что встречаются у людей. Это открытие может способствовать разработке более эффективных методов лечения как для животных, так и для человека.

По данным Европейской федерации зооиндустрии, примерно у 26% европейских семей – это около 139 миллионов домохозяйств – есть как минимум одна кошка. Онкологические заболевания считаются одной из главных причин болезней и гибели кошек, однако ученые подчеркивают, что процессы их возникновения пока изучены недостаточно. Поскольку домашние кошки живут в той же среде, что и их хозяева, они сталкиваются с аналогичными факторами риска развития рака, что предполагает возможное сходство причин заболевания. Он подчеркнул, что одним из ключевых результатов работы стало сходство генетических изменений при онкологических заболеваниях у кошек с теми, которые выявляются у людей и собак.

Это открытие может быть полезно как ветеринарным специалистам, так и исследователям, занимающимся раком у человека, поскольку обмен знаниями и данными между разными областями науки приносит взаимную выгоду. Ученые проанализировали данные примерно 500 домашних кошек из семи стран, проведя секвенирование ДНК на основе образцов тканей, ранее взятых для ветеринарных нужд. В рамках исследования были изучены около 1000 генов, связанных с онкологическими заболеваниями у человека, включая 13 типов рака у кошек. Это позволило сопоставить выявленные генетические изменения с теми, что наблюдаются при раке у людей и собак.

Результаты показали, что при некоторых видах рака генетические особенности у кошек практически совпадают с человеческими. Всего исследователи выявили 31 так называемый ген-драйвер, что открывает новые перспективы как для ветеринарной, так и для человеческой онкологии. Чаще всего в опухолях кошек мутировал ген TP53 – он встречался в 33% случаев, что практически соответствует показателю у людей (34%). Такие мутации способствуют развитию рака, поскольку нарушают работу гена, отвечающего за подавление опухолевого роста.

Ученые выявили значительное сходство между опухолями молочной железы у кошек и аналогичным заболеванием у людей. Рак молочной железы является самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин, а у кошек-самок он также входит в число наиболее часто встречающихся видов рака. Онкологические заболевания у кошек и людей затрагивают одни и те же гены, отвечающие за регуляцию роста клеток. Когда в них происходят мутации, контроль над делением клеток нарушается, и опухоль начинает беспрепятственно расти и распространяться.

Чаще всего среди генов-драйверов рака молочной железы выявлялся FBXW7. Более чем у половины кошек с такими опухолями обнаруживались изменения в этом гене, а у людей подобные мутации ассоциируются с менее благоприятным прогнозом.