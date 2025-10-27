Глазную инфекцию у кошек может вылечить обычная мазь от простудного герпеса

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что обычная мазь, применяемая людьми против герпеса, способна эффективно лечить болезни глаз у кошек.

Исследователи обнаружили, что 1-процентная мазь с пенцикловиром, продающаяся в аптеках под названием Fenlips и предназначенная для лечения герпеса на губах, безопасна для кошек и может стать простой альтернативой существующим методам лечения глазных инфекций, вызванных вирусом кошачьего герпеса. При нанесении на глаза животных препарат сохранял противовирусную активность более восьми часов, что позволяет использовать его всего два раза в день.

Вирус кошачьего герпеса первого типа – одна из главных причин заболеваний глаз у домашних кошек. Он вызывает хронические инфекции, дискомфорт и может привести к проблемам со зрением. Стандартное лечение противовирусными препаратами в таблетках часто создает трудности для владельцев животных (кошки отказываются принимать таблетки), а эффективность таких средств у кошек ограничена из-за плохого усвоения препарата.

Вместе с учеными Еврейского университета в работе приняли участие специалисты Калифорнийского университета в Дэвисе. Результаты опубликованы в журнале Research in Veterinary Science.

При первичном тестировании 85% владельцев кошек отметили отсутствие побочных эффектов от применения мази, а 80% владельцев оценили лечение как эффективное. Дополнительные исследования на здоровых животных в течение месяца подтвердили безопасность препарата. Анализы показали, что концентрация пенцикловира в слезной жидкости оставалась достаточной для подавления вируса более восьми часов после нанесения мази.

Но ученые подчеркивают, что применение препарата еще не получило официальное одобрение регуляторов, и необходимы дополнительные испытания на большем количестве животных.