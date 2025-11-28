"Египетский феномен": исследование о происхождении домашних кошек

Кошки, известные своей независимостью, были одомашнены намного позже и в другом месте, чем считалось ранее, согласно новому исследованию британских ученых, пишет ВВС.

Эксперты из Оксфордского университета изучили кости кошек, обнаруженные при раскопках по всему миру. Они установили, что тесные взаимоотношения с людьми кошки начали развивать всего около 4 тысяч лет назад, и этот процесс происходил в Северной Африке, а не в Леванте, как предполагали ранее. Все современные домашние кошки произошли от одного вида – степного кота (Felis lybica).

Ученые проанализировали ДНК кошачьих скелетов из Европы, Северной Африки и Анатолии, сравнив результаты с генетическим пулом современных кошек. Оказалось, что одомашнивание не совпало по времени с аграрной революцией в Леванте (около 10 тыс. лет назад), а началось на несколько тысячелетий позже и, вероятно, было "египетским феноменом". Это согласуется с тем, что жители Древнего Египта поклонялись кошкам и мумифицировали их.

Как только кошки стали жить рядом с людьми, они быстро распространились по миру. Этому способствовало их умение ловить мышей и крыс, что было очень полезно как на кораблях, так и в домах. Тем не менее, в Европу кошки попали относительно поздно – около 2 тысяч лет назад, распространившись по континенту с римлянами и по Великому шелковому пути на восток, достигнув Китая. Сегодня их можно найти везде, кроме Антарктиды.

Однако в этой теории есть примечательное исключение: в Китае дикие бенгальские кошки (Prionailurus bengalensis) жили рядом с людьми в течение примерно 3,5 тысяч лет, задолго до появления там домашних кошек. Профессор Шу Цзинь Ло из Пекинского университета отмечает, что это были симбиотические отношения: бенгальские кошки получали выгоду от жизни около людей, а люди были рады видеть в них естественных охотников на грызунов.

Дикие бенгальские кошки так и не были одомашнены и продолжают жить в природе по всей Азии. Впрочем, их скрещивание с домашними котами привело к появлению новой породы домашних бенгальских кошек, официально признанной в 1980-е годы. Результаты исследования были опубликованы в журналах Science и Cell Genomics.