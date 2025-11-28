x
28 ноября 2025
Наука и Хайтек

Следы истерики у некоторых детей можно обнаружить в мозге

Исследования
Дети
время публикации: 28 ноября 2025 г., 14:37 | последнее обновление: 28 ноября 2025 г., 08:22
Истерики у некоторых детей можно обнаружить в мозге, исследование
AP Photo/David Duprey

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили характерный паттерн мозговой активности у некоторых детей, чрезмерно чувствительных к звукам, прикосновениям и визуальным стимулам. Это открытие может помочь врачам в будущем разрабатывать более точные подходы к лечению детей, у которых сенсорная среда вызывает сильные эмоциональные и поведенческие реакции, такие как истерики.

Расстройство сенсорной обработки влияет на восприятие и реагирование на сенсорную информацию, однако пока не имеет официального медицинского признания. Исследование, финансируемое Национальными институтами здравоохранения США, опубликовано в журнале Journal of Neurodevelopmental Disorders. В исследовании приняли участие 83 нейроотличных ребенка в возрасте от 8 до 12 лет. Около половины детей проявляли повышенную чувствительность к определенным звукам, свету или прикосновениям, в то время как другая половина – нет. С помощью функциональной МРТ, фиксирующей активность мозга через изменения оксигенации крови, ученые обнаружили заметные различия между группами.

В ходе наблюдений, ученые обнаружили, что у детей с высокой чувствительностью активность в нейронных сетях, отвечающих за "внешние" функции, такие как моторика и сенсорные ощущения, была снижена, тогда как сети, управляющие "внутренними" функциями, включая когнитивные способности и контроль импульсов, показывали повышенную активность. У менее чувствительных детей наблюдалась противоположная картина.

