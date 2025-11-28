Перерывы в использовании социальных сетей улучшают психическое здоровье

Для многих молодых людей социальные сети стали центром жизни: общение с друзьями, новости, стресс – все сосредоточено на одном экране. Новое исследование показывает, что даже всего неделя без социальных сетей может помочь снизить тревожность, депрессию и улучшить сон.

В исследовании Гарвардской медицинской школы в Бостоне участвовали 295 человек в возрасте от 18 до 24 лет, которые согласились ограничить использование социальных сетей на семь дней. Каждому участнику выплачивали 150 долларов за участие. В результате молодые люди сократили среднее время, проводимое в социальных сетях, с почти двух часов в день до примерно 30 минут.

По завершении недели участники заполнили анкеты о своем психическом состоянии. В среднем исследователи обнаружили, что симптомы тревожности снизились на 16,1%, депрессии – на 24,8%, а бессонницы – на 14,5%. Согласно данным, опубликованным в РJAMA Network Open, наиболее заметные улучшения наблюдались у людей с более выраженными симптомами депрессии. При этом изменения в уровне одиночества участники не отметили.