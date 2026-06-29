WhatsApp позволит скрывать номер телефона за псевдонимом и давать код доступа к переписке

Платформа моментальных сообщений WhatsApp объявила о внедрении опции переписки без раскрытия своего номера телефона. Вместо этого адресат будет видеть ваше уникальное имя пользователя, которое надо будет зарегистрировать, или же, при желании, имя пользователя из "сестринских" платформ Facebook или Instagram.

Сама функция будет запущена позднее в течение года, но зарезервировать имя пользователя можно уже сейчас.

"Учитывая, что в WhatsApp уже более трех миллиардов человек, многие имена совпадают, и именно поэтому мы открываем регистрацию заранее – чтобы у каждого была возможность выбрать то имя пользователя, которое важно для него". Если кто-то не может определиться, WhatsApp предлагает помощь в выборе имени с помощью генератора имен. Максимальное количество символов в имени пользователя – 35".

Создатели контента, малые предприятия и организации смогут сохранить для WhatsApp свое существующее имя пользователя из Instagram или Facebook, чтобы не допустить попыток выдать себя за них. Обычным пользователям WhatsApp, напротив, рекомендует создавать уникальные имена пользователей, отличающиеся от их имен в других социальных сетях.

По аналогии с электронной почтой, WhatsApp не будет предлагать пользователю имена других пользователей для общения (на подобии функции "Люди, которых вы можете знать" в Facebook). Чтобы связаться в первый раз, пользователю нужно будет точно знать псевдоним адресата.

При желании можно будет усилить уровень своей приватности, установив 4-значный код. Тогда обратиться к такому пользователю сможет только человек, знающий и имя пользователя, и код.

Следует отметить, что контакты, у которых уже есть номер телефона пользователя, будут продолжать видеть его как обычно, но новых контактов будет видно только имя пользователя, без указания номера телефона.

Для регистрации имени пользователя следует зайти в "Настройки" → "Учетная запись" → "Имя пользователя".

Функция будет запускаться постепенно в течение следующих месяцев по всему миру.