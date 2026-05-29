Впечатляющая природа помогает людям лучше понимать науку

Новое исследование показало, что участие людей в научных проектах, связанных с впечатляющими природными событиями вроде солнечного затмения, усиливает их интерес к науке и чувство причастности к научному сообществу.

По словам ученых из Университета в Северной Каролине, подобные проекты не только помогают делать открытия, но и меняют самих участников. Хотя ранее уже было известно, что участие в таких инициативах улучшает отношение к науке, исследователи решили выяснить, почему это происходит и какую роль в этом играет чувство благоговения перед природой.

Ученые сосредоточились на двух ключевых понятиях: научной идентичности – насколько человек воспринимает науку как часть себя – и чувстве принадлежности к науке, то есть ощущении себя частью научного сообщества. В исследовании участвовали 528 добровольцев от 8 до 80 лет, наблюдавших за поведением животных во время полного солнечного затмения в Северной Америке в 2024 году. Участники записывали свои наблюдения и отвечали на вопросы о своих эмоциях, включая чувство восхищения и благоговения. Результаты показали, что после участия в проекте люди стали сильнее ощущать связь с наукой и научным сообществом. Особенно заметным этот эффект оказался у тех, кто наблюдал полное затмение: именно они чаще испытывали сильное чувство благоговения, которое напрямую влияло на рост интереса к науке и ощущение собственной причастности.

Исследователи также обнаружили интересную закономерность: участники, фиксировавшие необычное поведение животных, испытывали более сильные эмоции, даже если сами не осознавали необычность происходящего.