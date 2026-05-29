Растения выбирают стратегии роста, ориентируясь на запахи своих соседей

Новое исследование показало, что растения способны "чувствовать" скорость роста соседних растений по запаху и менять собственную стратегию развития в ответ на эти сигналы. Речь идет о летучих органических соединениях (ЛОС) – химических веществах, которые растения выделяют в воздух. Именно они создают знакомые цветочные, травянистые и цитрусовые ароматы, а также помогают растениям взаимодействовать с окружающей средой. Ранее ученые в основном изучали ЛОС как сигналы тревоги: поврежденные растения выделяют их, предупреждая соседей об угрозе со стороны насекомых или других вредителей.

Однако новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Experimental Botany, показало, что даже здоровые растения постоянно обмениваются химическими сигналами и используют их для оценки конкуренции за ресурсы. Ученые объясняют, что неповрежденные растения непрерывно выделяют свой химический "отпечаток", а соседние растения считывают эти сигналы и корректируют не только защиту, но и весь процесс роста".

Для эксперимента исследователи использовали три сорта ячменя с разной скоростью роста: медленный, средний и быстрый. Растения подвергали воздействию запахов соседних сортов и затем анализировали изменения их роста и активности генов. Выяснилось, что растения ускоряли рост рядом с быстрорастущими соседями и замедляли его рядом с медленнорастущими. Изменения затрагивали листья, стебли и корни.

Генетический анализ показал, что эти реакции сопровождались изменениями в работе генов, связанных с ростом, делением клеток и защитой от стресса и травоядных животных. Среди веществ, наиболее тесно связанных с этими сигналами, ученые выделили бензилнитрил, линалоол и октаналь – соединения, отвечающие за ароматы лаванды, цитрусовых и другие характерные растительные запахи. По мнению исследователей, открытие может помочь лучше понять взаимодействие растений и в будущем использовать эти механизмы для повышения эффективности сельского хозяйства.