Ученые показали, что листья растений способны поглощать питательные вещества из атмосферной пыли

Исследователи из Университета Бен-Гуриона показали, что растения поглощают фосфор и железо напрямую из осевшей на листья пыли. Это открытие меняет представление о питании всей земной биосферы.

Традиционно считалось, что почва является единственным источником минеральных веществ для дикорастущих растений. Но новое исследование, опубликованное в журнале New Phytologist, неожиданно показало, что эта точка зрения ошибочна.

Ученые установили, что атмосферная пыль, оседающая на листьях, не остается на поверхности, а растворяется под воздействием слабокислой среды, создаваемой самими листьями. Этот механизм позволяет растениям извлекать жизненно важные микро- и макроэлементы, такие как фосфор и железо, прямо из атмосферной пыли, минуя корневую систему. В ходе экспериментов в условиях средиземноморского климата было показано, что после имитации запыления концентрация питательных веществ в тканях растений существенно возрастала.

Значимость этого открытия особенно велика для изучения экосистем с бедными почвами, где доступ к ресурсам через корни ограничен. Математические модели и полевые наблюдения показали, что в периоды активного оседания пыли суточное поступление нутриентов через листья может не только сравниться с поступлением из почвы, но даже превысить его. Это заставляет пересмотреть глобальные циклы питательных веществ и роль атмосферных процессов в жизни растений всего мира.

"Это указывает на необходимость отказа от традиционного взгляда на получение питательных веществ растениями. Листья являются активным интерфейсом для захвата и обработки питания из атмосферы", – отмечает соавтор работы доктор Антон Локшин. По его словам, в экосистемах с ограниченным количеством ресурсов в почве такой неожиданный способ питания представляет собой важный вклад в функционирование природной среды, который ученые до сих пор упускали.