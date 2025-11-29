Слава губит: известность певца повышает риск ранней смерти. Исследование

Исследователи предупреждают: стремление к славе может обернуться неожиданными последствиями. Согласно их выводам, вокалисты, достигшие широкой известности, имеют более высокий риск умереть раньше, чем менее знаменитые исполнители.

Изучив данные о певцах из Европы и США, ученые обнаружили, что прославившиеся солисты в среднем жили почти на пять лет меньше, чем музыканты, не достигшие подобного уровня популярности. Это указывает на то, что влияние оказывает именно статус знаменитости, а не особенности карьеры или образа жизни.

Особенно уязвимыми оказались именно сольные исполнители: они демонстрировали худшие показатели по сравнению с фронтменами известных групп. Исследователи предполагают, что солисты сталкиваются с более сильным психологическим давлением и получают меньше эмоциональной поддержки, чем участники коллективов.

Каждое десятилетие отмечено именами артистов, чья блестящая карьера оборвалась слишком рано. В 2010-х это были Эми Уайнхаус, Уитни Хьюстон, Принс, Джордж Майкл и Кит Флинт. Однако, как подчеркивают ученые, подобные случаи особенно заметны из-за пристального внимания СМИ.

Чтобы оценить реальное влияние известности на продолжительность жизни, команда проанализировала 324 знаменитых солиста и сравнила их с менее известными музыкантами той же возрастной группы, пола, происхождения и музыкального направления. Чтобы получить достаточно данных о смертности, исследование охватило исполнителей, чья карьера пришлась на период с 1950-х по 1990-е годы.

Большинство участников исследования были белыми американскими рок-музыкантами. В выборке лишь 19% составляли чернокожие артисты, а 16,5% – женщины. Самый ранний год рождения – 1910-й, самый поздний – 1975-й. Более половины музыкантов выступали в составах групп.

Анализ показал, что прославленные певцы обычно жили до примерно 75 лет, в то время как их менее знаменитые коллеги – в среднем до 79. Участие в музыкальной группе снижало вероятность смерти на 26% по сравнению с сольной карьерой, хотя в целом у известных исполнителей риск умереть в рассматриваемый период был на 33% выше.

Интересно, что повышенная вероятность ранней смерти проявлялась лишь после достижения артистом известности – что косвенно подтверждает: именно слава может оказаться ключевым фактором. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Epidemiology & Community Health.