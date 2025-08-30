Ученые выяснили, как микробы сотрудничают, чтобы поглощать мощный парниковый газ

Метан – один из самых сильных парниковых газов – постоянно выходит из недр морского дна и может попадать в атмосферу. Однако международная команда исследователей выяснила, что микроорганизмы образуют своеобразную "живую электрическую сеть", которая улавливает и перерабатывает часть этого газа ещё до его выхода наружу.

В исследовании, опубликованном в Science Advances, подробно описано уникальное взаимодействие двух видов микробов: анаэробных метанотрофных архей (ANME) и сульфатредуцирующих бактерий (SRB). По отдельности они не способны перерабатывать метан. Археи начинают расщеплять газ, выделяя электроны, но процесс останавливается, если электроны некуда "передать". В этот момент вступают в действие бактерии: они принимают электроны и используют их для собственного метаболизма, превращая сульфат в энергию.

Чтобы доказать это, ученые из Калифорнийского технологического института, Пекинского университета и Института морской микробиологии Макса Планка применили специальные электрохимические методы и впервые зафиксировали такой обмен в лабораторных условиях. Для работы использовались образцы из разных морских зон выброса метана – Средиземного моря, бассейна Гуаймас и побережья Калифорнии.

Авторы исследования считают, что это открытие помогает понять, как скрытые процессы микробного мира способны влиять на глобальные климатические системы, и может открыть новые пути к снижению выбросов метана как в природе, так и в технологической среде.