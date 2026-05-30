Даже кратковременное воздействие загрязняющих веществ в воздухе может повлиять на функцию легких и головного мозга

Исследование, проведенное учеными из Великобритании, показало, что распространенные загрязнители воздуха способны изменять работу мозга и дыхательной системы уже через несколько часов после воздействия (примерно за четыре часа). Это помогает лучше понять, каким образом загрязнение воздуха связано с ухудшением здоровья мозга и повышенным риском деменции. Ученые объясняют, что влияние загрязнения на мозг может происходить двумя путями: напрямую, когда мелкие частицы проникают в мозговые структуры, и косвенно – через воспалительные процессы в легких, которые затем отражаются на работе мозга.

Результаты, опубликованные в журнале NPJ Clean Air, показывают, что разные типы загрязнителей могут по-разному влиять на организм даже при одинаковой концентрации. Исследователи считают, что учет этих различий важен для государственной политики, медицины и профилактики. На фоне старения населения и урбанизации проблема влияния загрязнения воздуха на мозг становится все более значимой для общественного здравоохранения. В двойном слепом эксперименте с участием 15 здоровых добровольцев участники по очереди подвергались воздействию разных типов воздуха: чистого воздуха, лимонена (цитрусового ароматизатора, часто используемого в бытовой химии), дизельных выхлопов, дыма от сжигания древесины и кухонных испарений. После часа воздействия и последующей паузы в четыре часа исследователи проверяли функции дыхания и ряд когнитивных показателей, включая рабочую память, внимание, социально-эмоциональную обработку, скорость реакции и моторный контроль.

Результаты по дыхательной системе показали, что сильнее всего на легкие влиял лимонен, затем шел дым от древесины, далее дизельные выхлопы и, в меньшей степени, кухонные выбросы. Также выяснилось, что разные источники загрязнения по-разному отражаются на когнитивных функциях. Дизельные выхлопы и дым от сжигания древесины были связаны с улучшением скорости обработки информации, вторичные органические аэрозоли из лимонена – с улучшением рабочей памяти по сравнению с кухонными испарениями, тогда как дизельные выхлопы одновременно показывали признаки ухудшения исполнительных функций.

Исследователи предполагают, что такие эффекты могут быть связаны с присутствием оксидов азота (NOx), которые способны расширять сосуды и тем самым изменять кровоток в мозге, что и приводит к смешанным результатам в когнитивной работе. Так как заметные изменения фиксировались уже после всего 60 минут воздействия, авторы предполагают, что при длительном контакте последствия для здоровья мозга могут быть значительно более серьезными.

На фоне роста числа неврологических заболеваний исследование подчеркивает необходимость более точных мер общественного здравоохранения, ориентированных не только на уровень загрязнения в целом, но и на его конкретные источники. Также отмечается важность повышения информированности медицинских специалистов и разработки более адресных стратегий защиты для наиболее уязвимых групп населения.