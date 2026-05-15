Извержение вулкана очищает окружающую среду, удаляя метан из воздуха

В январе 2022 года извержение подводного вулкана Хунга Тонга-Хунга Хаапаи в южной части Тихого океана стало не только одним из самых мощных в современной истории, но и привело к неожиданному эффекту: оно, по данным ученых, способствовало разрушению части выброшенного метана. Это открытие рассматривается как потенциально важное для поиска способов замедления глобального потепления.

Благодаря спутниковым наблюдениям исследователи зафиксировали в вулканическом облаке необычно высокие уровни формальдегида – вещества, которое образуется как краткоживущий промежуточный продукт при распаде метана в атмосфере. Это позволило сделать вывод, что процесс разрушения метана продолжался в течение длительного времени. По словам одного из авторов исследования, облако можно было отслеживать более десяти дней, и все это время оно активно участвовало в химическом распаде газа.

По оценкам ученых, во время извержения было выброшено около 300 гигаграммов метана – объем, сопоставимый с годовыми выбросами более двух миллионов коров. При этом скорость его разрушения достигала примерно 900 мегаграммов в сутки. Исследователи считают, что этот процесс связан с образованием высокореактивного хлора в условиях вулканического шлейфа. Под действием солнечного света смеси морской воды, соли и вулканических частиц формируются частицы, запускающие цепочку реакций, ускоряющих распад метана. Похожие механизмы ранее были обнаружены и в других природных условиях, например при взаимодействии пыли из Сахары с морскими аэрозолями над Атлантикой.

Ученые отмечают, что метан вносит примерно треть вклада в современное глобальное потепление и является значительно более мощным парниковым газом, чем CO₂, хотя и сохраняется в атмосфере относительно недолго. Поэтому сокращение его выбросов рассматривается как быстрый способ снизить темпы климатических изменений. Полученные данные могут помочь в разработке технологий, направленных на ускоренное удаление метана из атмосферы. Однако одной из главных сложностей остается точное измерение эффективности таких методов. В этом случае спутниковые наблюдения показали, что распад метана действительно можно отслеживать из космоса.

Исследование проводилось с использованием данных спутника Sentinel-5P с прибором TROPOMI, который ежедневно фиксирует уровень загрязнения воздуха и концентрации парниковых газов по всему миру.