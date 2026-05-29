Ученые создали носимый ультразвук для постоянного мониторинга плода

Ученые разработали носимый ультразвуковой пластырь, который способен непрерывно отслеживать состояние плода в утробе матери и потенциально поможет раньше выявлять осложнения беременности. Исследователи отмечают, что существующие методы мониторинга имеют ограничения: стандартное наблюдение за сердцебиением и сокращениями матки часто дает ложные сигналы, а классическое УЗИ проводится эпизодически и требует участия специалистов, из-за чего между обследованиями теряется важная информация.

Разработанное устройство под названием UPatch фиксирует ультразвуковые данные в реальном времени, включая кровоток и работу пуповины, и может использоваться длительное время без перерыва. Пока это экспериментальный прототип, который работает вместе с внешним оборудованием и требует первичной настройки с помощью стандартного УЗИ. Исследователи утверждают, что UPatch – первая технология такого типа. В ее разработке применялись алгоритмы и электронные решения, позволяющие компенсировать движение плода и слабые сигналы из глубоких сосудов.

В испытаниях в США и Великобритании устройство тестировали на десятках беременных женщин. Результаты показали хорошую согласованность с традиционными ультразвуковыми измерениями, а также способность фиксировать изменения кровотока и сердечного ритма в динамике. В одном из случаев система помогла выявить серьезные нарушения при преэклампсии и способствовала своевременному решению о кесаревом сечении. Ученые также отметили, что параметры кровотока могут естественно колебаться, и короткие разовые обследования не всегда отражают полную картину состояния плода.

Сейчас команда работает над созданием беспроводной версии устройства, которое можно будет использовать в повседневной жизни, включая домашний мониторинг. Разработчики считают, что такие технологии могут быть особенно полезны в регионах с ограниченным доступом к медицине и потенциально помогут снизить риск мертворождений, а также расширить понимание факторов, влияющих на развитие плода.