Вторая беременность перестраивает мозг иначе, чем первая

Ученые из Амстердамского университетского медицинского центра выяснили, что при второй беременности мозг продолжает адаптироваться, причем иначе, чем в первый раз. Если во время первой беременности основные изменения связаны с развитием социальных и эмоциональных процессов, то при последующих беременностях перестройка больше затрагивает системы, отвечающие за внимание и физическую координацию матери.

Команда Амстердамского медицинского центра, обнаружила, что первая беременность связана с устойчивым сокращением объема серого вещества. Эти изменения особенно затрагивают области, отвечающие за социальное восприятие и взаимодействие, включая так называемую сеть пассивного режима работы мозга. Тем не менее, оставался открытым вопрос: восстанавливается ли мозг после родов до прежнего состояния или каждая последующая беременность продолжает менять его структуру? Чтобы разобраться в этом, в новом исследовании ученые сопоставили показатели здоровья женщин во время первой и второй беременности, пытаясь выяснить, продолжается ли развитие и перестройка мозга по мере расширения семьи.

Ученые наблюдали за 110 женщинами: среди них были те, кто ожидал первого ребенка, те, кто вступал во вторую беременность, а также участницы без детей. Каждая из них прошла не менее трёх МРТ-обследований: первое – до беременности, второе – вскоре после родов и третье – спустя год. Женщины из контрольной группы обследовались с такими же временными промежутками, чтобы исследователи могли учесть естественные возрастные изменения. В отличие от большинства работ, где мозг матерей изучают только после рождения ребенка, в этом проекте снимки были получены еще до зачатия. Это позволило зафиксировать исходное состояние мозга и более точно оценить последующие изменения. С помощью мультимодальной МРТ специалисты анализировали объем серого вещества, состояние белого вещества и особенности функциональной связности между различными зонами мозга.

У женщин, ожидавших второго ребенка, изменения в сетях, связанных с социальным взаимодействием, оказались похожими на те, что наблюдаются при первой беременности, но были менее выраженными. При этом вторая беременность сильнее затронула другие системы – в частности, дорсальную сеть внимания, соматомоторную сеть и проводящие пути белого вещества, включая кортикоспинальный тракт. Сокращение объема серого вещества во второй раз было немного менее заметным: около 2,8% по сравнению с 3,1% у женщин, беременных впервые. По словам авторов, несмотря на общие черты, по характеру структурных изменений мозга можно было определить, первая это беременность или вторая. Анализ карт объема мозга позволял исследователям верно классифицировать участниц примерно в 80% случаев.

Хотя часть изменений со временем частично компенсируется и в течение нескольких месяцев после родов наблюдается некоторое восстановление объема, даже через год мозг полностью не возвращается к исходному состоянию. Кроме того, ученые обнаружили связь между этими перестройками и особенностями формирования эмоциональной связи матери с ребенком. Изменились и сроки проявления психических симптомов: у женщин, рожающих впервые, признаки депрессии чаще появлялись после родов, тогда как у тех, кто ожидал второго ребенка, они чаще возникали уже во время беременности.

Полученные данные показали, что вторая беременность не просто воспроизводит изменения, происходящие при первой. Если в первый раз перестройка мозга в большей степени связана с развитием социальных и эмоциональных процессов, то во время второй беременности акцент смещается на усиление систем, отвечающих за внимание к окружающей среде и взаимодействие с внешними стимулами.