Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею
время публикации: 30 мая 2026 г., 18:43 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 18:43
Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, стали хозяева.
Сборная Швейцарии третий раз подряд вышла в финал турнира.
Швейцарцы разгромили сборную Норвегии 6:0.
Отразил 20 бросков и совершил шутаут Леонардо Дженони (Цуг).
Второй финалист определится в матче Канада-Финляндия.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 30 мая 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 мая 2026