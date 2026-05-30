Швейцарцы вышли в финал чемпионата мира по хоккею

Первым финалистом чемпионата мира по хоккею, который проходит в Швейцарии, стали хозяева.

Сборная Швейцарии третий раз подряд вышла в финал турнира.

Швейцарцы разгромили сборную Норвегии 6:0.

Отразил 20 бросков и совершил шутаут Леонардо Дженони (Цуг).

Второй финалист определится в матче Канада-Финляндия.