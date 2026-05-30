Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Наука и Хайтек

Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание у пользователей, ученые объяснили причину

Исследования
время публикации: 30 мая 2026 г., 15:20 | последнее обновление: 30 мая 2026 г., 15:21
Приложения для знакомств вызывают эмоциональное выгорание у пользователей, ученые объяснили причину
AP Photo/Peter Morgan

Исследование и аналитика показывают, что пользователи дейтинг-приложений все чаще сталкиваются с "усталостью от онлайн-знакомств" – эмоциональным выгоранием, возникающим из-за бесконечного свайпинга, переписок и отсутствия реальных результатов. Эксперты отмечают, что проблема становится системной для индустрии: люди реже возвращаются в приложения, быстрее теряют интерес и все чаще описывают опыт как поверхностный и утомительный. Парадокс "бесконечного выбора" при этом не облегчает поиск партнера, а наоборот усиливает ощущение перегруженности и разочарования.

Специалисты связывают это с самой логикой платформ, где внимание пользователя постоянно удерживается за счет алгоритмов и потока новых анкет. В итоге знакомство превращается в рутину, а эмоциональная отдача снижается. В материале также приводятся способы, которые могут помочь снизить выгорание. Среди них – более осознанное использование приложений (ограничение времени в них и отказ от бесконечного свайпа), переход от переписок к более быстрым личным встречам, а также сокращение числа одновременно активных диалогов. Эксперты также советуют делать паузы в использовании сервисов, чтобы снизить эмоциональную нагрузку и вернуть ощущение контроля.

При этом авторы подчеркивают, что частично проблему пытаются решать и сами платформы – внедряя функции, которые уменьшают количество "бездумных" свайпов и помогают пользователям быстрее переходить к более осмысленному взаимодействию.

