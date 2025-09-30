Разработана молекула, блокирующая рост рака легких без вреда для здоровых клеток
Ученые Еврейского университета обнаружили малую молекулу AVJ16, способную останавливать рост агрессивных опухолей легких путем блокирования ракового белка.
Рак легких остается одним из самых смертоносных онкологических заболеваний в мире, несмотря на достижения в хирургии, химиотерапии и иммунотерапии. Но новое открытие может изменить подходы к лечению этой болезни. Работа опубликована в журнале Oncogene.
В исследовании ученые идентифицировали молекулу AVJ16, подавляющую рост опухолей легких. Молекула блокирует онкогенный белок IGF2BP1, который присутствует во многих агрессивных опухолях, но отсутствует в здоровых тканях взрослого организма.
Белок IGF2BP1 усиливает РНК, которые стимулируют рост опухоли, проникновение в ткани и устойчивость к лечению. Нацеливаясь на IGF2BP1, молекула AVJ16 нарушает эти процессы. В лабораторных тестах молекула резко замедлила рост раковых клеток, ограничила их способность проникать в окружающие ткани и запустила гибель опухолевых клеток, и все это без вреда для здоровой легочной ткани.
В доклинических животных моделях с имплантированными человеческими клетками аденокарциномы легких инъекции AVJ16 практически полностью предотвращали рост опухоли и метастазирование. Молекула показала сильный результат на органоидах, выращенных из опухолей пациентов: препарат избирательно уничтожал раковые клетки.
Ученые отмечают: "В отличие от традиционной химиотерапии, повреждающей и раковые, и здоровые клетки, эта молекула прицельно атакует опухоль, что делает ее многообещающим кандидатом для будущих целевых терапий".
Хотя результаты пока остаются на доклинической стадии, они открывают путь к новой категории противораковых препаратов, нацеленных на РНК-связывающие белки, которые до сих пор считались недоступными для медикаментозного воздействия. Если дальнейшие испытания подтвердят безопасность и эффективность AVJ16, молекула может использоваться для персонализированной терапии для пациентов с раком легких и, возможно, с другими видами рака.