Фитиль, сохранившийся в течение 4000 лет: находка археологов рядом с Йехудом

В ходе раскопок, которые проводило Управление древностей в Неве Эфраим, рядом с Йехудом, перед строительством нового района в Йехуде, были обнаружены керамические светильники периода средней бронзы, в которых сохранились фитили. Находке около 4000 лет. Науке известны лишь несколько таких фитилей.

"Они были широко распространены в древнем мире, их изготавливали из органических волокон. Но даже когда они сохранялись – скажем, в климате пустыни, очень трудно понять, что перед тобой фитиль. Разве что, если их находят в светильнике. Но фитиль предназначен для горения, поэтому обычно фитиль не сохраняется. Тот факт, что мы нашли три фитиля, один из которых сохранился полностью, да еще и во влажном климате прибрежной полосы, – просто удивительно", – говорят эксперты Управления Наама Сукеник и Йона Маор.

"В ходе раскопок было обнаружено множество захоронений эпохи средней бронзы (2500-2000 лет до н.э.). Масляные светильники с фитилями были найдены в них вместе с другими предметами: керамическими изделиями, костями животных, оружием и драгоценностями. Светильники не только освещали могилу. С самой зари человечества им приписывались магические силы, связанные со светом и теплом, огонь мог менять природу вещей", – говорят руководители раскопок Гилад Итах, Йоси Элиша и Янив Аргаман.

Они отмечают: жители Земли Израиля того периода не оставили после себя письменных источников, однако источники из других стран древнего востока упоминают о том, что огонь играл центральную роль в погребальных обрядах. "Тысячи лет назад зажженная свеча воспринималась как символ души человека. В современном Израиле поминальную свечу называют "свечой души". Возможно, это название появилось уже тогда", – добавляют ученые.

В ходе лабораторных проверок было установлено, что фитили прошли крайне редкий процесс окаменения, что и позволило им сохраниться тысячи лет. Выяснилось, что они изготовлены из льна, который в то время использовался для изготовления одежды и ценился дорого. Поэтому, скорее всего, фитили были изготовлены в процессе утилизации испорченной одежды. Это свидетельствуют об экономности, творческом подходе и вторичном использовании предметов нашими далекими предками.