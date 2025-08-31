x
31 августа 2025
Наука и Хайтек

Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября

Космос
Земля
время публикации: 31 августа 2025 г., 05:38 | последнее обновление: 31 августа 2025 г., 05:42
Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября
Solar Dynamics Observatory/NASA via AP

Ученые прогнозируют сильные магнитные бури на Земле 2 сентября из-за выброса солнечной плазмы в сторону планеты. Выброс произошел в результате вспышки уровня M2.76 на Солнце, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

"По данным космических коронографов LASCO и CCOR-1 подтвержден выброс солнечной плазмы в сторону Земли после вспышки M2.76... Направление движения и угловые размеры плазменного облака исключают возможность его прохождения мимо планеты. Предварительно, солнечное вещество придет к орбите Земли в течение вторника, 2 сентября, вызвав магнитные бури уровня G2-G4", – сказано в сообщении.

Ученые отмечают: "Основную опасность в настоящее время представляют повторные выбросы, которые весьма вероятны с учетом высоких оценок общих запасов вспышечной энергии Солнца. Именно по такому сценарию развивалась ситуация в мае 2024 года, когда произошедшие впервые за 20 лет магнитные бури высшего уровня были вызваны не одним крупным взрывом, а серией последовательных выбросов массы среднего размера".

