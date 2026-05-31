Работа в разное время суток негативно влияет на мозг

У людей, работающих посменно в разное время суток, обнаружено небольшое, но статистически значимое уменьшение объема двух зон мозга – левой миндалины и правого таламуса. Об этом пишет PsyPost со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале NeuroImage.

Авторы работы проанализировали данные UK Biobank. В исследование вошли 14198 человек, имевших результаты МРТ мозга; 2122 из них работали посменно – с плавающим графиком, в том числе в ночные смены. Участников относили к сменным работникам, если они сообщали, что работают по сменам постоянно, обычно или иногда.

Исследователи обнаружили, что у сменных работников наблюдается избирательная потеря объема ткани в правом таламусе и левой миндалине. При этом для миндалины была выявлена зависимость от частоты сменной работы: чем чаще человек работал посменно, тем сильнее было уменьшение объема этой области.

Участники, прекратившие сменную работу между двумя МРТ-обследованиями, переставали демонстрировать связанную с ней потерю объема мозга примерно в течение 2,4 года; у них также наблюдались признаки небольшого восстановления объема. Кроме того, у сменных работников были выявлены изменения микроструктуры в некоторых проводящих путях мозга, а результаты тестов памяти, "подвижного интеллекта" и скорости обработки информации в среднем были ниже.

Авторы исследования отмечают, что сменная работа нарушает циркадные ритмы и сон, что уже связывали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, ожирения, депрессии и некоторых видов рака. При этом они подчеркивают, что их работа не доказывает прямую причинно-следственную связь: выявленные изменения были очень небольшими.