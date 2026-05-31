31 мая 2026
Наука и Хайтек

На глубине 1700 метров обнаружен новый вид синего осьминога

Исследования
Животные
время публикации: 31 мая 2026 г., 07:49 | последнее обновление: 31 мая 2026 г., 07:49
Специалисты Фонда Чарльза Дарвина обнаружили ранее неизвестный вид на глубине около 1700 метров. Ученые сразу предположили, что находка уникальна, и начали ее изучение. Изначально исследователи располагали только фотографиями, а затем получили консервированный образец. Куратор Полевого музея в Чикаго Джанет Войт призналась, что была поражена находкой и сразу поняла, что перед ней новый вид.

Особый интерес вызвало то, что ближайшие родственники этого осьминога обитают у берегов Южной Америки, но в совершенно других океанических условиях. Обычно для классификации нового вида требуется детальное анатомическое исследование, однако в данном случае ученые решили не разбирать единственный экземпляр. Вместо этого они применили компьютерную томографию и создали 3D-модель животного.

По словам специалистов, новый вид – Microeledone galapagensis – отличается крайне небольшими размерами, уникальной окраской и строением щупалец. Его голубой цвет считается редким для природы, а под внешней оболочкой скрывается насыщенный фиолетовый оттенок. Ученые предполагают, что такая окраска может помогать осьминогу маскироваться и защищаться от хищников, особенно при охоте на светящуюся добычу.

Исследователи отмечают, что открытие новых видов в глубинах океана – не редкость, поскольку огромные территории морского дна остаются почти неизученными. Ранее тот же специалист уже обнаруживала новые виды в других регионах, включая воды у Коста-Рики.

